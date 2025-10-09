Импорт овощей и фруктов в Красноярский край вырос почти вдвое

Свежие яблоки, груши, бананы, цитрусовые, капуста, томаты, морковь и редис поступают в край практически круглый год. Объемы поставок варьируются в зависимости от сезона. Так, осенью традиционно растет импорт чеснока, имбиря и лимонов. С начала года в регион завезено 164,9 тонны имбиря, 897,9 тонны лимонов и 1699,4 тонны чеснока.