Импорт овощей и фруктов в Красноярский край вырос почти вдвое

По данным Управления, через склад временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня» в регион ввезено 34,3 тыс. тонн овощей и 43,8 тыс. тонн фруктов. За аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 16,2 тыс. и 25,4 тыс. тонн соответственно.
Основными странами-поставщиками остаются Китай и Узбекистан. Специалисты отмечают, что рост объемов во многом связан с открытием в Красноярске современного склада временного хранения «Агротерминал-Таможня». Здесь организована работа по принципу «одного окна»: в одном месте проводится таможенный досмотр и фитосанитарный контроль, что значительно ускоряет процесс ввоза продукции.
Свежие яблоки, груши, бананы, цитрусовые, капуста, томаты, морковь и редис поступают в край практически круглый год. Объемы поставок варьируются в зависимости от сезона. Так, осенью традиционно растет импорт чеснока, имбиря и лимонов. С начала года в регион завезено 164,9 тонны имбиря, 897,9 тонны лимонов и 1699,4 тонны чеснока.