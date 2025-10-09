Закладка в пластилине: в Омске осудят еще одного наркосбытчика

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина устроился курьером-закладчиком через интернет. Для конспирации незаконный работник помещал запрещенные средства в пластилин и прятал их на территории Советского округа Омска. Координацию преступной деятельности осуществляли через мессенджеры и банковские счета сообщников.