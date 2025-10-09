Ричмонд
Закладка в пластилине: в Омске осудят еще одного наркосбытчика

Преступник организовал сеть тайников в Советском округе города.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего уроженца Республики Казахстан. Фигуранта обвинили в шести эпизодах покушения на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Об этом сообщил канал t.me/prok_omsk 9 октября.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина устроился курьером-закладчиком через интернет. Для конспирации незаконный работник помещал запрещенные средства в пластилин и прятал их на территории Советского округа Омска. Координацию преступной деятельности осуществляли через мессенджеры и банковские счета сообщников.

Материалы дела уже направлены в Первомайский райсуд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Ранее «КП Омск» сообщила о расследовании деятельности псевдоюридической фирмы с поддельными судебными решениями.