В Томске прошел студенческий чемпионат по спортивному сбору мусора

Чемпионат среди студентов по спортивному сбору мусора прошел на берегу реки Томи в районе Коммунального моста в Томске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Участниками чемпионата стали восемь команд. Они собрали 554 килограмма отходов, которые затем отправили на мусоросортировочный завод в Северск для сортировки.
Первое место на чемпионате завоевала команда Томского государственного педагогического колледжа, второе — учащиеся Томского аграрного колледжа. А бронза досталась представителям Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.