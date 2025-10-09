Омская мэрия ищет подрядчика для новогоднего оформления города

Администрация Омска объявила тендер на поиск подрядчика для комплексного оформления города в преддверии Нового года и Рождества. Работы будут выполняться в рамках городского проекта, который включает украшение трёх ключевых локаций. Процесс выбора подрядчика будет проводиться через аукцион, информация о котором размещена на портале «Госзакупки».