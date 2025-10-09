Омская мэрия ищет подрядчика для новогоднего оформления города

Администрация Омска объявила тендер на поиск подрядчика для комплексного оформления города в преддверии Нового года и Рождества. Работы будут выполняться в рамках городского проекта, который включает украшение трёх ключевых локаций. Процесс выбора подрядчика будет проводиться через аукцион, информация о котором размещена на портале «Госзакупки».
В рамках проекта планируется украсить следующие территории:
- Сквер имени Дзержинского: здесь появятся две основные новогодние композиции. Первая — это «Силуэты» с деревянными фигурами деревьев и животных, дополненная RGB-подсветкой. Вторая — новогодняя ёлка с проходом, высотой 14 метров и диаметром 6,2 метра.
- Сквер «Выставочный»: на этой локации установят малые архитектурные формы в виде фонарей. Всего будет четыре фонаря, различные по высоте: два — по 1,2 метра, один — 1,9 метра и один — 2,4 метра.
- Улица Партизанская: на этой улице разместят малые архитектурные формы в виде льдинок (три штуки) и снежинок (пять штук).
Кроме того, подрядчик должен будет изготовить и установить около 300 баннерных панно и почти 200 праздничных флагов. Все работы, включая демонтаж, должны быть выполнены поэтапно до 25 января. Начальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 10 октября.