Пешеходам вернут тротуар в центре Владивостока

Однако Пятый арбитражный апелляционный суд, проверив правильность применения норм процессуального и материального права, не нашёл оснований для отмены решения. Суд постановил, что выводы первой инстанции соответствуют представленным доказательствам, а доводы апелляционной жалобы не подтверждены. В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба ООО «Мария Прим» без удовлетворения.