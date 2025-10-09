Пешеходам вернут тротуар в центре Владивостока

Как рассказали в арбитражном суде Приморья, апелляционная инстанция подтвердила законность решения арбитражного суда Приморского края, обязавшего ООО «Мария Прим» освободить земельный участок.
Иск в суд подала администрация Владивостока. В заявлении требовалось обязать компанию демонтировать нежилое строение, а именно пристройку на первом этаже административного здания по адресу Пограничная, 6, и привести участок в пригодное для дальнейшего использования состояние.
Арбитражный суд Приморского края, изучив материалы дела, признал требования администрации обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Не согласившись с этим решением, ООО «Мария Прим» подало апелляцию, настаивая на его пересмотре.
Однако Пятый арбитражный апелляционный суд, проверив правильность применения норм процессуального и материального права, не нашёл оснований для отмены решения. Суд постановил, что выводы первой инстанции соответствуют представленным доказательствам, а доводы апелляционной жалобы не подтверждены. В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба ООО «Мария Прим» без удовлетворения.
Согласно решению первой инстанции, на самостоятельный снос пристройки компании дается 10 дней. В ином случае сносом займется истец, то есть администрация Владивостока.