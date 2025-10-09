До конца октября в Новосибирске завершат ремонт путепровода на Фрунзе

Как отметил глава города, в этом году в Новосибирске капитально ремонтируют шесть мостов и путепроводов. Работы на четырёх из них — мостах через Иню и 2-ю Ельцовку, а также на путепроводах по улицам Фрунзе и Добролюбова — завершатся уже в октябре.