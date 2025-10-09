До конца октября в Новосибирске завершат ремонт путепровода на Фрунзе

Полноценное движение по путепроводу на улице Фрунзе в Новосибирске планируют открыть до конца октября. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
На объекте завершена основная часть капитального ремонта: восстановлена гидроизоляция, железобетонные конструкции, балки и опоры, укреплены примыкания, обновлено дорожное покрытие и тротуары. Также установили новое перильное ограждение и оцинкованные экраны, защищающие пешеходов от грязи и брызг. Крытая галерея, которая ранее была на этом участке, больше не предусмотрена.
Правая часть путепровода готова с августа, левая — на финальной стадии. Осталось нанести разметку и завершить ремонт деформационных швов. Качество работ контролирует МКУ «Гормост».
Как отметил глава города, в этом году в Новосибирске капитально ремонтируют шесть мостов и путепроводов. Работы на четырёх из них — мостах через Иню и 2-ю Ельцовку, а также на путепроводах по улицам Фрунзе и Добролюбова — завершатся уже в октябре.