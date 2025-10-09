Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге

«Управление ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с УМВД России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ульяновска, 2005 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на объекте связи», — говорится в сообщении УФСБ России по области.