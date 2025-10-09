Студентов СибГУТИ перевели на дистант из-за отсутствия отопления

Студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) перевели на дистанционный формат обучения из-за отсутствия теплоснабжения в первом учебном корпусе. Об этом сообщается на сайте вуза.
Как говорится в приказе ректора Юрия Зазули, на дистант перевели студентов очной формы обучения всех направлений подготовки и специальностей.
Напомним, что недавно в начале октября из-за аварии на тепловом носителе на дистанционное обучение были переведены ученики школы № 5 в Искитиме.