Студентов СибГУТИ перевели на дистант из-за отсутствия отопления

Дистант продлится с 9 по 11 октября.

Источник: Комсомольская правда

Студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) перевели на дистанционный формат обучения из-за отсутствия теплоснабжения в первом учебном корпусе. Об этом сообщается на сайте вуза.

Как говорится в приказе ректора Юрия Зазули, на дистант перевели студентов очной формы обучения всех направлений подготовки и специальностей.

Напомним, что недавно в начале октября из-за аварии на тепловом носителе на дистанционное обучение были переведены ученики школы № 5 в Искитиме.