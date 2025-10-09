Первый Всероссийский агродиктант стартовал в Омском ГАУ

«Сегодня стартует уникальная акция — первый Всероссийский агродиктант. Это возможность не только проверить свои знания, но и узнать новое о сельском хозяйстве, которое играет ключевую роль в экономике страны. Уверена, что агродиктант станет ежегодной традицией. И неслучайно наш университет стал основной площадкой: мы готовим кадры для АПК и являемся отраслевым вузом», — отметила в своем приветственном слове ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.