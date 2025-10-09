Первый Всероссийский агродиктант стартовал в Омском ГАУ

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина (Омский ГАУ) принял эстафету проведения Первого Всероссийского агродиктанта. Мероприятие проходит в рамках недели агропромышленного комплекса и приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Акция направлена на повышение знаний об агропромышленном комплексе России, привлечение внимания к аграрным профессиям и укрепление гордости за достижения современного АПК.
В Омском ГАУ агродиктант собрал более ста участников: студентов, преподавателей и сотрудников университета. Открытие мероприятия прошло при участии ректора Омского ГАУ Оксаны Шумаковой, заместителя министра сельского хозяйства Омской области Николая Филонова, координатора проекта «Российское село» Дмитрия Голованова и директора Омского филиала АО «Россельхозбанк» Льва Янеева.
«Сегодня стартует уникальная акция — первый Всероссийский агродиктант. Это возможность не только проверить свои знания, но и узнать новое о сельском хозяйстве, которое играет ключевую роль в экономике страны. Уверена, что агродиктант станет ежегодной традицией. И неслучайно наш университет стал основной площадкой: мы готовим кадры для АПК и являемся отраслевым вузом», — отметила в своем приветственном слове ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Участники получили бланки с тестом из 30 вопросов, разделенных по уровню сложности в зависимости от категории участников. Вопросы охватывают 18 тематических блоков: от растениеводства и животноводства до органического земледелия, экспортных возможностей и роли России в обеспечении продовольственной безопасности. На выполнение заданий отводится 45 минут.
Для тех, кто предпочитает онлайн-формат, разработана специальная платформа — агродиктант.рф. На данный момент по словам организаторов к проекту подключилось более 9 тысяч площадок. По итогам всем участникам выдадут электронные сертификаты, а победители получат дипломы. Результаты станут известны после 13 октября в личных кабинетах участников.