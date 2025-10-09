Мэр Шестаков: реконструкция улицы Мордовцева во Владивостоке завершается

В четверг, 9 октября, мэр Владивостока Константин Шестаков написал в своём Telegram-канале «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН», что реконструкция улицы Мордовцева выходит на завершающий этап.
Подрядчики обустраивают новые пешеходные зоны и места отдыха на участке от пересечения с Океанским проспектом до улицы Алеутской, чтобы связать исторический центр с приморской набережной воедино.
Глава города не назвал точной даты завершения работ, однако подчеркнул, что объект близится к сдаче и будет полностью готов в самое ближайшее время.
В данный момент озеленители уже сажают в новых скверах и на клумбах берёзы, клёны, тисы, спиреи и бересклеты, а композиции дополняют многолетние травянистые культуры — фалярисы и хосты.
Ранее специалисты выполнили переустройство инженерных сетей: они полностью заменили водопроводные, канализационные и электрические коммуникации, а затем монтировали новую систему дренажа для защиты улицы от подтоплений в период сильных дождей.
Строители выровняли основание проезжей части и тротуаров, смонтировали бордюрный камень и уложили брусчатку серых и светло-бежевых оттенков, после чего установили удобные скамейки из лиственницы и прочные урны с антивандальным покрытием.
По имеющимся данным, при реконструкции проложили более 1,2 км новых инженерных коммуникаций, смонтировали 45 энергоэффективных фонарных опор современного дизайна.
Обновлённая улица Мордовцева, как и прежде, будет являться одним из основных пешеходных маршрутов исторического центра Владивостока.