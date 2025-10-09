Ричмонд
В Хабаровском крае объявлен высокий риск природных пожаров

Объявлен высокий класс пожарной опасности.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае, по данным синоптиков, в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также в Бикинском округе установился IV класс пожарной опасности — высокий, сообщает МЧС по Хабаровскому краю.

Это значит, что даже одна искра способна привести к масштабному возгоранию.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно важно быть осторожными при отдыхе на природе, рыбалке, охоте или сборе дикоросов.

При сильном ветре и жаркой погоде любая небрежность — непотушенная спичка, костёр или сжигание сухой травы — может стать причиной крупных ландшафтных пожаров.

Спасатели напоминают: не разжигайте костры, не оставляйте мусор и не пользуйтесь открытым огнём вблизи леса. Если вы заметили задымление или пожар, немедленно сообщите об этом по телефону 101.