В Хабаровском крае объявлен высокий риск природных пожаров

В Хабаровском крае, по данным синоптиков, в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также в Бикинском округе установился IV класс пожарной опасности — высокий, сообщает МЧС по Хабаровскому краю.
Это значит, что даже одна искра способна привести к масштабному возгоранию.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно важно быть осторожными при отдыхе на природе, рыбалке, охоте или сборе дикоросов.
При сильном ветре и жаркой погоде любая небрежность — непотушенная спичка, костёр или сжигание сухой травы — может стать причиной крупных ландшафтных пожаров.
Спасатели напоминают: не разжигайте костры, не оставляйте мусор и не пользуйтесь открытым огнём вблизи леса. Если вы заметили задымление или пожар, немедленно сообщите об этом по телефону 101.