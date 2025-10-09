Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи вылечили гепатит С у ребёнка из Аяно-Майского района

Справиться с болезнью помог фонд «Круг добра».

По результатам контрольного тестирования лаборатории краевого центра «АнтиСПИД», через три месяца после окончания лечения анализ на гепатит С у маленького пациента из Аяно-Майского района, который проходил лечение, оказался отрицательным, то есть ребенок здоров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Необходимое лечение пациент получил за счет фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра», созданного по инициативе президента России Владимира Путина.

Хорошую новость сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Хабаровского края и ДФО — главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова на региональной научно-практической конференции, которая проходила в Хабаровске.

Благодаря поддержке фонда только в Хабаровском крае медики за два последних года пролечили 36 детей, еще семь человек в Аяно-Майском районе, у которых также было выявлено заболевание, сейчас находятся под наблюдением специалистов.

— Я думаю, что к январю будущего года мы будем готовы сообщить о полной элиминации, то есть ликвидации вирусного гепатита С в Аяно-Майском муниципальном районе, — отметила Анна Кузнецова.

Как уже писало наше агентство, заболевание у маленького жителя края обнаружили во время полномасштабного одномоментного скрининг-обследования всех жителей района старше трех лет на гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию в рамках уникального пилотного проекта по элиминации вирусного гепатита С в Аяно-Майском районе.

С начала года в районе было обследовано 1200 человек и выявлено первично 7 случаев заболевания, среди них один ребенок. У взрослых пациентов форма заболевания поддается медикаментозной терапии.