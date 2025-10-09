Семь жителей Братска перевели мошенникам почти 15 миллионов рублей за сутки. Самую крупную сумму — почти 7,5 миллионов рублей потеряла сотрудница банка. Женщина оформила кредит под залог своей квартиры и автомобиля, чтобы перевести деньги аферисту. Он представился в мессенджере соучредителем финансовой компании, убедил ее вложить деньги в криптовалюту и биржевые ставки. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.