Семь жителей Братска перевели мошенникам почти 15 миллионов рублей за сутки. Самую крупную сумму — почти 7,5 миллионов рублей потеряла сотрудница банка. Женщина оформила кредит под залог своей квартиры и автомобиля, чтобы перевести деньги аферисту. Он представился в мессенджере соучредителем финансовой компании, убедил ее вложить деньги в криптовалюту и биржевые ставки. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— В течение семи месяцев сибирячка переводила деньги через поддельную «торговую» платформу. Попытки вывести средства оказались безуспешными, как и связаться с «консультантом». Потерпевшая также пыталась привлечь к «инвестициям» двух знакомых, — уточнили в полиции.
Так, врач потерял 3 538 000 рублей, поверив мошенникам, действовавшим под видом участников фондового рынка. Часть средств медработник также взял в кредит. Согласно той же истории, аферисты смогли получить три миллиона рублей от домохозяйки.
Остальные четверо жителей Братска перевели лже-специалистам более 700 тысяч рублей. Они предлагали услуги по замене домофона, помогали с подачей декларации и взламывали аккаунты знакомых.