Молодые океанологи изучили нефтегазоносный арктический шельф

Наставниками выступили ученые ведущих научно-исследовательских институтов страны, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского. В целях развития инновационных технологий морских геологических, геохимических и геофизических исследований в ходе экспедиции были апробированы отечественные аппаратные средства и программные комплексы для геофизического и геохимического мониторинга, что особенно важно для реализации Морской и Климатической доктрины Российской Федерации.