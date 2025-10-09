В колледжах Москвы назвали самые редкие специальности

«Среди редких специальностей, которым можно обучиться в колледже: технология обработки алмазов, медицинская оптика, информационное моделирование в строительстве, реставрация, садово-парковое и ландшафтное строительство. Также в этом году было открыто девять совершенно новых, актуальных и востребованных на рынке труда направлений, в том числе веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов», — сказал собеседник агентства.