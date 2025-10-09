В Уфе перекрыли участок улицы 1-й Кронштадтской

По данным мэрии города, работы будут проводиться с 9 по 30 октября на участке ул. 1-й Кронштадтской — от ул. С. Кувыкина, 98, к. 2 до пересечения с ул. Авроры.
Городские службы просят уфимцев заранее планировать поездки.
Меры приняты в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода.
По данным мэрии города, работы будут проводиться с 9 по 30 октября на участке ул. 1-й Кронштадтской — от ул. С. Кувыкина, 98, к. 2 до пересечения с ул. Авроры.
Городские службы просят уфимцев заранее планировать поездки.