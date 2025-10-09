Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе перекрыли участок улицы 1-й Кронштадтской

Меры приняты в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода.

Источник: мэрия Уфы

По данным мэрии города, работы будут проводиться с 9 по 30 октября на участке ул. 1-й Кронштадтской — от ул. С. Кувыкина, 98, к. 2 до пересечения с ул. Авроры.

Городские службы просят уфимцев заранее планировать поездки.