На протяжении трех недель в Уфе будет перекрыта улица 1-ая Кронштадтская

Сегодня, 9 октября, в Уфе полностью закрыли движение транспорта на участке улицы 1-й Кронштадтской. Ограничительные меры, которые продлятся ровно три недели, связаны с проведением капитального ремонта сетей водопровода.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытие коснется отрезка от дома № 98/2 по улице Степана Кувыкина до перекрестка с улицей Авроры.
Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.