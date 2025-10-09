Ричмонд
На протяжении трех недель в Уфе будет перекрыта улица 1-ая Кронштадтская

В Уфе до 30 октября перекрыли улицу 1-ую Кронштадтскую.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 октября, в Уфе полностью закрыли движение транспорта на участке улицы 1-й Кронштадтской. Ограничительные меры, которые продлятся ровно три недели, связаны с проведением капитального ремонта сетей водопровода.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытие коснется отрезка от дома № 98/2 по улице Степана Кувыкина до перекрестка с улицей Авроры.

Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.

