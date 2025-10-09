Капремонт будет проведен в домах 1989−1990 годов постройки в Вешняках

Во всех домах заменят оконные заполнения на лестничных клетках и входные двери в подъезды, отремонтируют козырьки и площадки крылец. Кроме того, специалисты поменяют оконные и балконные отливы, отремонтируют и покрасят экраны лоджий, установят декоративные корзины для наружных блоков кондиционеров.