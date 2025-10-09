Ричмонд
Капремонт будет проведен в домах 1989−1990 годов постройки в Вешняках

Согласованы проекты капитального ремонта многоквартирных домов 1989—1990 годов постройки на ул. Вешняковская. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Источник: РИА "Новости"

«Согласно проектам, в домах 1989−1990 годов постройки проведут наружные ремонтные и отделочные работы. В частности, в них установят современную навесную фасадную систему с дополнительным утеплением и тонким штукатурно-декоративным слоем», — приводятся в материале слова руководителя комитета Ивана Щербакова.

Работы проведут в домах, расположенных по адресам: ул. Вешняковская, д. 12, корп. 1−3 и д. 14, корп. 1−2.

Во всех домах заменят оконные заполнения на лестничных клетках и входные двери в подъезды, отремонтируют козырьки и площадки крылец. Кроме того, специалисты поменяют оконные и балконные отливы, отремонтируют и покрасят экраны лоджий, установят декоративные корзины для наружных блоков кондиционеров.

«Жилые здания обновляют по методу “мокрого фасада”. Эта технология современная, энергоэффективная, кроме того, позволяет выбрать яркое и стильное цветовое решение для каждого дома, в котором проходит капитальный ремонт. Специалисты Фонда капитального ремонта (ФКР) разработали уникальный проект проведения работ, а также подобрали современные отечественные материалы», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ФКР Москвы Павла Рябоненко.

В приямках спусков в подвалы отремонтируют штукатурные поверхности стен с выравниванием и последующим окрашиванием, заменят цементно-песчаную стяжку полов и входные двери.