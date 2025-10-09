Ричмонд
Возобновлены авиарейсы в отдаленные районы Иркутской области

В Иркутской области возобновились полеты по льготным тарифам в отдаленные населенные пункты.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области возобновились полеты по льготным тарифам в отдаленные населенные пункты. Речь идет о маршрутах из Иркутска в Киренск и Ербогачен, которые были отменены в сентябре 2025 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмена рейсов произошла потому, что у авиакомпании «Ангара» закончились бюджетные деньги на эти направления.

«В результате вмешательства надзорного ведомства из регионального бюджета дополнительно выделено 30 миллионов рублей на субсидирование маршрутов “Иркутск — Киренск — Иркутск” и “Иркутск — Ербогачен — Иркутск”», — сказали в прокуратуре.

Полеты в дальние районы восстановлены. Эти авиарейсы очень важны для жителей северных районов, поскольку часто являются единственным способом добраться до других городов.