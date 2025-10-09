Возобновлены авиарейсы в отдаленные районы Иркутской области

В Иркутской области возобновились полеты по льготным тарифам в отдаленные населенные пункты. Речь идет о маршрутах из Иркутска в Киренск и Ербогачен, которые были отменены в сентябре 2025 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.