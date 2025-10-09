В Иркутской области собрали 7,8 тонн семян хвойных деревьев

В Иркутской области для лесовосстановления собрали 7,8 тонн семян хвойных деревьев. Это составляет 102,7% от годового плана. Теперь в Приангарье досрочно выполнен план по заготовке семян. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, для посадок подготовили семь тонн семян сосны, 508,7 килограмма ели и 290 килограммов лиственницы обыкновенной.