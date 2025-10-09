В Иркутской области собрали 7,8 тонн семян хвойных деревьев

В Иркутской области для лесовосстановления собрали 7,8 тонн семян хвойных деревьев. Это составляет 102,7% от годового плана. Теперь в Приангарье досрочно выполнен план по заготовке семян. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, для посадок подготовили семь тонн семян сосны, 508,7 килограмма ели и 290 килограммов лиственницы обыкновенной.
— Семена лесных растений полностью обеспечивают регион посевным и посадочным материалом, который необходим для лесовосстановления. Несмотря на перевыполнение плана, заготовка семян будет проходить с октября по декабрь, — утточнил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Часть урожая пойдет на засев вспаханных участков с целью восстановления лесов. Оставшиеся семена отправят в лесопитомники для производства посадочного материала, который будет иметь как открытую, так и закрытую корневую систему.
Также в регионе успешно завершены мероприятия по лесовосстановлению на 122 тысячах гектаров. Искусственное восстановление лесов охватило 17,9 тысячи гектаров. Наибольший вклад в эти результаты внесли Усть-Кутское, Северное и Казачинско-Ленское лесничества.