В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

«Еще ряд ограничений планируем ввести с 1 марта следующего года. Они будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Законопроект разработан и проходит согласование», — написал он в своем Telegram-канале.