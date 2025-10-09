Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

Новые ограничения. В Вологодской области продолжают борьбу с алкомаркетами.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, планируется ввести с 1 марта 2026 года в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Еще ряд ограничений планируем ввести с 1 марта следующего года. Они будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Законопроект разработан и проходит согласование», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, для тех, кто посчитает дальнейшее развитие бизнеса в таких условиях экономически нецелесообразным, предлагается сменить профиль — открывать продовольственные магазины шаговой доступности. Он отметил, что власти оказывают меры поддержки, выдают льготные займы.

Филимонов напомнил, что в регионе действует ряд простых правил, в частности, торговля алкоголем в установленные законом часы, требования к площади торгового зала у заведений общепита — не менее 80 квадратных метров и 40 посадочных мест.

Губернатор сообщил, что в Вологде и Череповце начали демонтаж вывесок алкомаркетов.

«Продолжаем наводить порядок в сфере розничной торговли спиртным. Из 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, 388 уже закрылись или перепрофилировались. Демонтаж вывесок — логичное следствие этого процесса… Обращаем особое внимание на алкомаркеты в многоквартирных домах в контексте внедряемого на территории области дизайн-кода. С фасадов домов убираем незаконные конструкции, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства», — написал он.

По словам Филимонова, в частности, демонтируются вывески сетей «Красное&Белое» и «Бристоль».

«Напомню, что “Красное&Белое” не торгует алкоголем, так как ещё летом действие лицензии было досрочно прекращено. Компания “Северный градус” приняла иное решение — провела ребрендинг, самостоятельно сменила вывески и поменяла ассортимент. Теперь спиртное в общем объеме товаров в обновлённых магазинах “Каждая покупка в радость” не превышает 20%», — сообщил губернатор.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.