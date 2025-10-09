Ричмонд
В нижегородском зоопарке показали, как крошка-трубкозуб Хиба наводит марафет

Зверька причесали с разных сторон, почистили длинные ногти и очистили мордочку.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде в зоопарке «Лимпопо» показали, как крошке-трубкозубу Хибе наводят красоту. Видеороликом поделились в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как зверька причесали с разных сторон, почистили длинные ногти и очистили мордочку. Все уходовые процедуры Хибе понравились: от удовольствия она закрывала глаза, не сопротивлялась и с любопытством обнюхивала все приборы.

Напомним, что кроха-трубкозуб родилась в июле, при этом её появление на свет стало особенным событием, так как эти животные крайне редко размножаются в неволе. Пол чудо-зверька назвали только в августе, а вскоре малышке дали имя Хиба, что переводится с африканского языка как «подарок».

Совсем недавно Хибу переселили из карантинной зоны в открытую экспозицию зоопарка — теперь посетители смогут увидеть её своими глазами. Малышка живет по соседству с вольером своих родителей, который находится на второй территории «Лимпопо».