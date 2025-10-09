В нижегородском зоопарке показали, как крошка-трубкозуб Хиба наводит марафет

Напомним, что кроха-трубкозуб родилась в июле, при этом её появление на свет стало особенным событием, так как эти животные крайне редко размножаются в неволе. Пол чудо-зверька назвали только в августе, а вскоре малышке дали имя Хиба, что переводится с африканского языка как «подарок».