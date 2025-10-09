Омских призывников будут отправлять в войска с 15 октября

Первую отправку призывников из Омска и области в рамках осенней кампании запланировали на среду, 15 октября. Всего на службу уедут почти 2600 жителей региона. Они окажутся в воинских частях, расположенных по всей стране — от Калининграда до Камчатки.
Военный комиссар области Вячеслав Верхоланцев рассказал, что срочники не попадут на территории проведения СВО. Призывные комиссии работают во всех муниципальных районах области и административных округах Омска, всего через специалистов пройдут более 21 тысячи молодых людей.
20 омичей направят в Президентский полк 11 декабря. Продолжается комплектование научных рот и технополиса «Эра», где ранее уже отдали воинский долг около сотни жителей области. Десять работников «Омсктрансмаша» будут служить на родном предприятии.
«Никаких кодов комиссариаты призывникам не рассылают. При звонках мошенников нужно прекращать разговор и звонить в военкомат», — предупредил начальник отдела подготовки Дмитрий Быков.
Напомним, осенняя кампания продлится до 31 декабря, срок службы парней составит 12 месяцев. Для консультаций по вопросам призыва в Омской области открыли горячую линию. Номера ее телефонов: 8 (3812) 319−145 и 8 (3812) 319−116.
