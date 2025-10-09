Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с установкой шлагбаумов

Для этого аферисты просят белорусов продиктовать код из смс-сообщения «для активации». На самом деле в данный момент мошенники пытаются войти в интернет-банк и код гражданам приходит именно из банка. Если его продиктовать, то у злоумышленников появится доступ к счету.