Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с установкой шлагбаумов. Подробности привели в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что телефонные мошенники могут представляться работниками управляющих компаний или товарищества собственников жилья. Они рассказывают про необходимость установить шлагбаумы у дома «для безопасности двора». Злоумышленники предлагают белорусам оформить магнитный ключ или чип.
Для этого аферисты просят белорусов продиктовать код из смс-сообщения «для активации». На самом деле в данный момент мошенники пытаются войти в интернет-банк и код гражданам приходит именно из банка. Если его продиктовать, то у злоумышленников появится доступ к счету.
«Схема срабатывает, так как человеку предлагают не избегать угрозы, а получить выгоду — “бесплатный доступ и порядок во дворе”. Это снижает бдительность жителей и подталкивает к быстрым действиям», — заметили в милиции.
