Хабаровчанам пока не стоит переживать из-за повышения утильсбора для частных лиц

Окончательное решение федеральным Минпромторгом пока не принято.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несмотря на муссирование в СМИ и соцсетях темы о повышении с 1 ноября 2025 года ставки утилизационного сбора на автомобили мощнее 160 лошадиных сил для частных лиц, окончательное решение на федеральном уровне пока не принято. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Владивостокской таможни, никаких приказов или каких-либо ещё соответствующих документов по данному поводу не поступало, а значит, пока ставки никто в ведомстве пересчитывать не собирается.

Напомним, что впервые о необходимости поднять ставку утилизационного сбора на автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил, которые ввозятся в страну физическими лицами, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Причём повышение это для граждан весьма существенное и может доходить до нескольких миллионов рублей. С учётом того, что физические лица ещё и платят НДС, в итоге за машину они отдадут даже больше, чем юридические лица.

Столь жёсткое решение Алиханов объяснил тем, что в последнее время на рынке начала процветать «серая» схема — под видом импорта автомобилей на физлицо, когда действует льготный утильсбор, машины привозятся для перепродажи. Не гнушаются таким, по словам министра, даже некоторые дилеры. С учётом того, что больше 73% импортированных в Россию в этом году иномарок оформлены физлицами, это дестабилизирует рынок.

С несколько другой стороны на вопрос смотрят в комитете Госдумы по экологии. Недавно они представили статистику, согласно которой бюджет страны 2026−2028 году может недополучить расчётных доходов от утильсбора в 5,9 трлн рублей. Связано это как со значительным снижением производства транспорта в стране, так и с уменьшением объёмов ввоза импортных автомобилей.

— Утилизационный сбор в этом году как доходный источник существенно сократился. Вы знаете, уже были приняты поправки, мы по линии Минпромторга более 110 млрд руб. вынуждены были секвестировать. Сейчас мы вышли с предложением секвестировать еще 124 млрд руб. Это те деньги, которые мы не до собрали по утильсбору, две трети бюджета министерства, которые направляются на поддержку автостроения, самолетостроения, промышленной робототехники и других отраслей промышленности, которые формируются за счёт утилизационного собора, — сказал Антон Алиханов.

Заявление министра вызвало большое количество критики как со стороны местного населения, так и многих чиновников. В частности, глава ФТС России Владимир Ивин, выступая в Совете Федерации, подчеркнул, что ведомство в существующем виде не может применять новые правила. Так, сейчас отсутствует единый нормативный акт, регулирующий расчёт сбора. Кроме того, нужно принять во внимание то, что для электромобилей и гибридов, в частности, по-разному определяется мощность.

В ответ на растущее давление Минпромторг пошёл на попятную — в ведомстве принято решение отложить введение инициативы на неопределённый пока срок. Дополнительное время министерству необходимо, чтобы привести в порядок все методики расчёта мощности автомобилей и сформировать необходимый пакет документов. С высокой степенью вероятности, на что указывают эксперты, после того, как все процедуры будут проведены, для физических лиц обозначат переходный период, чтобы они успели купить себе автомобили по прежним ставкам.

