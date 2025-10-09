Хабаровчанам пока не стоит переживать из-за повышения утильсбора для частных лиц

— Утилизационный сбор в этом году как доходный источник существенно сократился. Вы знаете, уже были приняты поправки, мы по линии Минпромторга более 110 млрд руб. вынуждены были секвестировать. Сейчас мы вышли с предложением секвестировать еще 124 млрд руб. Это те деньги, которые мы не до собрали по утильсбору, две трети бюджета министерства, которые направляются на поддержку автостроения, самолетостроения, промышленной робототехники и других отраслей промышленности, которые формируются за счёт утилизационного собора, — сказал Антон Алиханов.