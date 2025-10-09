Ричмонд
Побывавший в Красноярске блогер Уилл Эггертон не стал спорить о столице Сибири

«Салатовый блогер» Уилл Эггертон не знает, где находится столица Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Побывавший в Красноярске и Новосибирске британский тревел-блогер Уилл Эггертон не стал спорить о столице Сибири. Известный своей любовью к одежде кислотного салатового оттенка англичанин много путешествует по странам СНГ и активно учит русский язык (вместе со сленгом).

Колоритная внешность и юмор принесли ему аудиторию более полумиллиона подписчиков. Ранее он остался в восторге от «русского кента Биг-Бена» — главных часов Красноярска.

Сейчас 26-летний парень находится у наших соседей — в Новосибирске. При этом наряд у него довольно экстремальный для октября — Уилл вышел на улицу в одних шортах.

Также блогер решил не участвовать в споре о столице Сибири. Объяснил он свою позицию, как всегда, с юмором.

— Мы сейчас в Новосибирске — столице… Ой! Кстати, нет! Я уже узнал об одном: у Сибири нет столицы. Если скажешь, что столицей является Новосибирск, красноярцы вас сожрут. И наоборот, — говорит Уилл.

Это уже далеко не первый визит энергичного блогера в нашу страну. Он приезжал сюда надолго уже трижды: в 2018, а затем в пандемийные 2020 и 2021 годы.

Ранее экс-губернатор края Виктор Толоконский назвал Красноярск «деревней».