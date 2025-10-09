Фрунзенский мост Омска оснастят камерами с распознаванием лиц, пола и возраста

Кроме того, у наблюдающих должно быть установлено различное программное обеспечение, позволяющее, в частности, распознавать лица людей — как по отдельности, так и в потоке, и даже определять пол, возраст и некоторые «атрибуты» внешности человека, например, цвет волос, наличие очков или головного убора. Также будут отслеживаться движение человека, автомобиля или велосипеда в запрещенном направлении, номера на различных транспортных средствах.