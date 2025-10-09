Фрунзенский мост Омска оснастят камерами с распознаванием лиц, пола и возраста

Мэрия Омска объявила поиск подрядчика на выполнение работ по оснащению Фрунзенского моста инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.
Согласно контракту, подрядчику предстоит в срок до 31 октября 2026 года оснастить мост камерами, освещением, охранной сигнализацией и системой оповещения, которые обеспечат круглосуточное всепогодное наблюдение за обстановкой на мосту с целью выявления и предотвращения попыток совершения актов незаконного вмешательства.
Все данные с камер будут передаваться в единый пункт управления, расположенный по улице 10 лет Октября 195/4. По этому адресу расположено БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
Из проекта контракта также следует, что на мосту появятся порядка 114 уличных камер.
Кроме того, у наблюдающих должно быть установлено различное программное обеспечение, позволяющее, в частности, распознавать лица людей — как по отдельности, так и в потоке, и даже определять пол, возраст и некоторые «атрибуты» внешности человека, например, цвет волос, наличие очков или головного убора. Также будут отслеживаться движение человека, автомобиля или велосипеда в запрещенном направлении, номера на различных транспортных средствах.
Максимальная цена контракта составляет порядка 76 миллионов рублей. При этом подрядчику нужно будет привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40% от этой суммы. Заявки принимаются до 16 октября 2025 года, подвести итоги аукциона планируется 20 октября.