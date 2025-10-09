Финал процесса над экс-главой Тукаевского района отложен из-за его болезни

23 сентября гособвинитель попросил для Камаева семь лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет, штрафом 12 миллионов рублей и лишением права занимать должности на шесть лет. Адвокаты просили учесть состояние здоровья, помощь бойцам СВО и аннулирование земельного обмена.