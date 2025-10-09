Финал процесса над экс-главой Тукаевского района отложен из-за его болезни

Заседание Набережночелнинского суда по делу экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева отложили из-за обострения хронического заболевания у обвиняемого. Адвокат Евгений Котов подтвердил информацию и направил ходатайство об отложении.
Дело рассматривается в особом порядке без исследования доказательств и допросов свидетелей, что гарантирует не более двух третей от максимального наказания. Камаев заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на Энгеля Фаттахова, Азата Надершина и Валерия Чулакова.
23 сентября гособвинитель попросил для Камаева семь лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет, штрафом 12 миллионов рублей и лишением права занимать должности на шесть лет. Адвокаты просили учесть состояние здоровья, помощь бойцам СВО и аннулирование земельного обмена.
8 октября суд должен был предоставить Фаилу Камаеву последнее слово и удалиться для вынесения приговора. Крупнейший эпизод дела — неравноценный обмен участками на 62,9 миллиона рублей в пользу бизнесмена Валерия Чулакова. Также Камаеву вменили получение недвижимости и услуг безвозмездно, завышение стоимости работ и получение материалов для дома. Следующее заседание назначено на 27 октября 2025 года.
Напомним, в апреле экс-главе Тукаевского района Фаилу Камаеву продлили арест до октября. Бывший чиновник обвиняется в трех эпизодах. В феврале прокурор Тукаевского района добился увольнения Камаева по утрате доверия.