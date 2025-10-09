Ушёл из жизни единственный ветеран Великой Отечественной войны из Киренского района

Юность Борискова пришлась на тяжёлые годы войны. Будучи семиклассником, он трудился в тылу: заготавливал дрова для обогрева зданий, помогал вдовам погибших фронтовиков, работал на полях. Позже ушёл на фронт, где принимал участие в боях против японских войск и освобождении Китая.