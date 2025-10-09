Ушёл из жизни единственный ветеран Великой Отечественной войны из Киренского района

В селе Макарово скончался Николай Георгиевич Борисков — единственный участник Великой Отечественной войны из Киренского района. О его кончине сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), пишет ИА IrkutskMedia.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким ветерана. По словам Игоря Кобзева, Николай Георгиевич был человеком высокой ответственности и крепкого духа, сохранившим военную выправку и любовь к родной земле до конца своих дней.
Юность Борискова пришлась на тяжёлые годы войны. Будучи семиклассником, он трудился в тылу: заготавливал дрова для обогрева зданий, помогал вдовам погибших фронтовиков, работал на полях. Позже ушёл на фронт, где принимал участие в боях против японских войск и освобождении Китая.
«Горько и больно, когда уходят ветераны — поколение настоящих патриотов, у которых нам всем стоит поучиться уважению, ответственности и крепости слова», — сказал Игорь Кобзев.
Также глава региона рассказал, что лично встречался с Николаем Георгиевичем и его супругой в этом году, незадолго до Дня Победы.
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Гаврилов из Приангарья скончался. О его в смерти в своем тг-канале (18+) сообщил глава региона Игорь Кобзев.