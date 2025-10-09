В Новосибирской области почти 700 машин чистят дороги от снега

В Новосибирской области продолжается снегопад, но движение на региональных трассах не останавливается. На расчистке работают почти 700 единиц спецтехники от четырех подрядных организаций. Все дороги открыты для проезда. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
В ночную смену на трассах было задействовано 103 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины и снегоуборочные тракторы. Сейчас на линиях остается 671 машина, при этом резерв готов к выходу в случае ухудшения погоды.
Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный проезд по магистралям региона.