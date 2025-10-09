Ричмонд
С начала года больницы Подмосковья получили 22 микроскопа

Их будут использовать для проведения операций и лабораторной диагностики.

Девять подмосковных больниц с начала года получили 22 микроскопа при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Данное оборудование применяют для проведения операций в сферах офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также для лабораторной диагностики. Микроскопы получили Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, Московский областной онкологический диспансер, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, а также Пушкинская, Дмитровская, Луховицкая, Одинцовская, Наро-Фоминская и Реутовская больницы. До конца года, по словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, будет установлена еще одна единица такого оборудования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.