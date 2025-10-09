Ричмонд
Онкопациенты не могут записаться к врачу через 122 под Новосибирском

Как пояснили в медицинском учреждении, очередь на прием к онкологам в настоящее время отсутствует, имеются свободные записи.

Источник: Om1 Новосибирск

В министерство здравоохранения Новосибирской области поступили многочисленные обращения от жителей Куйбышевского района, столкнувшихся с проблемами при записи на приём к врачу-онкологу. Пациенты жаловались, что не могут записаться к специалисту через единую регистратуру 122 и портал госуслуг.

Обслуживание онкологических пациентов в пяти районах области, включая Куйбышевский, осуществляет Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), работающий на базе Барабинской центральной районной больницы с 2022 года. По словам главного врача Барабинской ЦРБ Константина Довгулёва, в центре на диспансерном наблюдении находятся четыре тысячи пациентов.

Медицинское учреждение полностью укомплектовано современным диагностическим оборудованием, включая компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Приём ведут четыре врача-онколога, один из которых регулярно проводит консультации в Куйбышевской ЦРБ. На базе центра развёрнут дневной стационар для проведения химиотерапии, а также налажено взаимодействие с Новосибирским онкологическим диспансером, включая телемедицинские консультации.

Как пояснили в медицинском учреждении, очередь на приём к онкологам в настоящее время отсутствует, имеются свободные записи.

«На первичный приём к онкологу записывает врач любой специальности или фельдшер в медицинской информационной системе. Если пациент находится на диспансерном наблюдении, он может записаться к онкологу сам, минуя терапевта, по телефону колл-центра ЦАОП. Также на повторный приём может записать и сам врач-онколог», — рассказала заместитель главного врача Куйбышевской ЦРБ Светлана Ковальчук.