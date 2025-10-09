Онкопациенты не могут записаться к врачу через 122 под Новосибирском

«На первичный приём к онкологу записывает врач любой специальности или фельдшер в медицинской информационной системе. Если пациент находится на диспансерном наблюдении, он может записаться к онкологу сам, минуя терапевта, по телефону колл-центра ЦАОП. Также на повторный приём может записать и сам врач-онколог», — рассказала заместитель главного врача Куйбышевской ЦРБ Светлана Ковальчук.