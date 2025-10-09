Сколько можно сэкономить на проезде в Челябинске с оплатой по QR-коду

— Наша акция позволит жителям не только оценить удобство современного способа оплаты, но и экономить до конца года, — пояснила директор развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Точилова.
Для получения скидки уральцам предложили скачать на смартфоны приложение СБПэй. Оно специально разработано для быстрых платежей. Дальше — дело техники: нужно просто считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке, установленной в салонах общественного транспорта, выбрать банк и подтвердить оплату. Скидка предоставляется автоматически, а информация об оплате появляется на терминале у контролера — по аналогии с использованием банковской карты.
В Челябинске установка NFC-табличек началась еще в мае. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, сегодня ими оборудованы все муниципальные автобусы и трамваи. А акция НСПК должна дополнительно простимулировать пассажиров к переходу на безналичные расчеты, повышающие прозрачность перевозок. В Тюмени скидку предоставляют в полутора тысячах единиц транспорта, но эта цифра постепенно расширяется, как и география: помимо областного центра, поездки стали дешевле в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Илья Авладеев отметил: около 95 процентов всех билетов в городе уже оплачивается в безналичной форме, но в часы пик подойти к валидаторам трудно, и у дверей возникают «пробки», QR-код можно считать даже на расстоянии, воспользовавшись камерой телефона.
В Челябинске NFC-таблички установлены во всех муниципальных автобусах и трамваях.
На деле не все так просто: челябинцы уже жалуются на отсутствие NFC-табличек и тряску, которая мешает правильно сфокусировать смартфон. В этом убедился и корреспондент «РГ».
— Дареного коня… Как там — запрягают? — спрашивает у подруги юная пассажирка челябинского автобуса № 18. — Сейчас опробуем эту скидку.
С первого раза правильно навести камеру на QR-код не получается, и девушкам приходится протискиваться поближе к табличке, чтобы приложить к ней телефоны, как карту к валидаторам. Получается со второго раза — сперва гаджет «пищит» об ошибке.
— Зато 28 рублей, а не 37! — торжествуют девчонки.
Блицопрос показал, что новости о возможности сэкономить разнеслись мгновенно, ведь общественный транспорт в больших городах является ощутимой статьей семейных расходов. Однако многие из моих собеседников еще не видели тех самых табличек или не спешат ими пользоваться.
— Легче платить транспортной картой, а с учетом бесплатных пересадок в течение часа еще и выгодней, — поясняет пожилая пассажирка трамвая № 2.
Интересно, что размер скидки в разных регионах отличается: если в Челябинске можно сэкономить максимум девять рублей, то в Тюмени — только восемь, хотя там начало акции совпало с повышением цены проезда до 35 рублей. Однако новшество, пусть и с перебоями, уже приживается.
Между тем в Екатеринбурге, где скидку предложили на месяц раньше, уже подвели первые итоги. За неделю оплатой по СБП воспользовалось более миллиона пассажиров, сэкономив 8,5 миллиона рублей. Впрочем, несколько дней назад мэрия была вынуждена извиниться за недоступность QR-услуги, объяснив ее техническими проблемами, связанными с DDoS-атаками на инфраструктуру НСПК.
Кстати
Екатеринбуржцы с помощью инструмента СБП уже экономят на оплате школьного питания и услуг детского сада, получая с каждой операции пятипроцентный кешбэк. По данным горадминистрации, только за последний месяц пользователи вернули на свои счета 2,4 миллиона рублей. Для получения скидки родителям необходимо будет установить мобильное приложение «ЕКАРТА Школьные сервисы» и зарегистрироваться в специальной программе лояльности. Очевидно, оно того стоит.