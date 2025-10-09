Сколько можно сэкономить на проезде в Челябинске с оплатой по QR-коду

В Челябинске установка NFC-табличек началась еще в мае. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, сегодня ими оборудованы все муниципальные автобусы и трамваи. А акция НСПК должна дополнительно простимулировать пассажиров к переходу на безналичные расчеты, повышающие прозрачность перевозок. В Тюмени скидку предоставляют в полутора тысячах единиц транспорта, но эта цифра постепенно расширяется, как и география: помимо областного центра, поездки стали дешевле в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске.