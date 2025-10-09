В селе Татарка на Ставрополье отремонтировали школу

Капитальный ремонт школы № 12 в селе Татарка на Ставрополье провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве края.
В учреждении обновили кровлю, системы отопления и вентиляции, утеплили и облицевали фасад, выровняли стены и потолки, а также заменили напольное покрытие. Кроме того, специалисты провели электромонтажные работы. А всего в регионе по нацпроекту с 2025 по 2027 год планируют модернизировать 88 школ.
«Благодаря участию в национальном проекте удалось полностью преобразить школу, создать современные условия для работы и обучения. При поддержке губернатора Владимира Владимирова продолжим реализацию нацпроекта по капитальному ремонту образовательных организаций», — отметил глава Шпаковского округа Игорь Серов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.