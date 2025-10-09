В селе Татарка на Ставрополье отремонтировали школу

В учреждении обновили кровлю, системы отопления и вентиляции, утеплили и облицевали фасад, выровняли стены и потолки, а также заменили напольное покрытие. Кроме того, специалисты провели электромонтажные работы. А всего в регионе по нацпроекту с 2025 по 2027 год планируют модернизировать 88 школ.