С онкологией — в Москву и Новосибирск: процедура ПЭТ/КТ стала невозможна во Владивостоке

— Для онкопациента ПЭТ-КТ — это не просто профилактическая диагностика, это ежегодная необходимость. Пять лет я нахожусь в ремиссии. Все эти годы ПЭТ-КТ во Владивостоке давало мне спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я знала, что в любой момент могу проверить свое состояние и убедиться, что рецидива нет, или же своевременно заметить его начало. Теперь этой уверенности нет, — поделилась Ирина Власова (имя изменено — прим. ред.).