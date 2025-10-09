С онкологией — в Москву и Новосибирск: процедура ПЭТ/КТ стала невозможна во Владивостоке

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), является жизненно важной необходимостью для людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Этот высокоточный метод позволяет не только диагностировать рак, но и оценить степень его распространения, обнаружить метастазы, проконтролировать эффективность проводимой терапии и своевременно выявить возможный рецидив. Для жителей Приморского края эта возможность была доступна в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и в краевом онкологическом диспансере. Однако сейчас проведение позитронно-эмиссионной томографии во Владивостоке стало невозможным, сообщает ИА PrimaMedia.
Уникальность процедуры заключается в том, что после внутривенного введения специального радиофармпрепарата врач получает возможность обследовать сразу весь организм пациента, в то время как другие виды диагностики фокусируются на отдельных органах.
Ключевым элементом для проведения ПЭТ/КТ является радиоактивный контраст — радиофармпрепарат под названием 18-фтордезоксиглюкоза. Его производство было налажено в ПЭТ-центре краевого клинического центра онкологии, расположенного в Хабаровске. Доставка препарата с ограниченным сроком жизни, исчисляющимся несколькими часами, осуществлялась во Владивосток самолетом.
Однако в настоящее время ПЭТ/КТ нельзя сделать ни в Хабаровске, ни во Владивостоке. Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в министерстве здравоохранения Приморского края, проблема возникла по независящим от ведомства причинам.
— Мы направили уже 121 пациента в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Это те случаи, где такие исследования были необходимы, — отметили в краевом Минздраве.
Сложная ситуация сложилась из-за того, что в Приморье отсутствует собственный циклотрон для производства радиофармпрепаратов, а в Хабаровске их изготовление было прекращено в связи с остановкой поставок специальных кассет для модуля синтеза из-за санкций.
Теперь жителям Приморья, нуждающимся в обследовании, приходится отправляться в Новосибирск или Москву. Для онкологических пациентов ПЭТ/КТ является не просто плановой процедурой, а инструментом контроля над собственной жизнью, говорят они сами.
— Для онкопациента ПЭТ-КТ — это не просто профилактическая диагностика, это ежегодная необходимость. Пять лет я нахожусь в ремиссии. Все эти годы ПЭТ-КТ во Владивостоке давало мне спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я знала, что в любой момент могу проверить свое состояние и убедиться, что рецидива нет, или же своевременно заметить его начало. Теперь этой уверенности нет, — поделилась Ирина Власова (имя изменено — прим. ред.).