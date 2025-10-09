Хабаровский музыкальный театр готовится к премьере легендарной «Сильвы»

К генеральным репетициям «Сильвы» композитора Имре Кальмана приступили артисты Хабаровского музыкального театра. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», для учреждения это не просто легендарная оперетта, это символ: именно с нее началась история театра в 1926 году.
Премьера «Сильвы» состоится уже в эти выходные — 11 октября. И буквально за пару дней до показа артисты театра впервые перенесли материал с репетиционных залов на площадку, где им и предстоит выступать — на сцену Дворца культуры Профсоюзов.
— Я думаю, что Хабаровский музыкальный театр идет на рекорд: я не знаю еще такого театра, который за два дня выпускает оперетту «Сильва» с хором, балетом и оркестром. Полноценный спектакль на 2 часа 20 минут, — говорит режиссер-постановщик Хабаровского музыкального театра Фёдор Шалагин. — После того, как случился пожар, мы выходим на такую высоту, до которой порой далеко некоторым столичным театрам.
В театре надеются, что новая «Сильва» придется по душе не только хабаровскому зрителю, но покорит и другие большие и малые площадки. К слову, возможность трансформировать декорации под разные сцены есть:
— Мы осмотрели все площадки в городе и остановились именно на ДК «Профсоюзов», потому что она более удобная в технических моментах проведения спектакля. При этом, когда создавали спектакль, думали и о том, что можно его показывать и на других площадках. Универсальность декораций позволит спектаклю в ужатом состоянии спокойно вырасти и для сцены в два раза больше, — объясняет приглашенный из Санкт-Петербурга художник-постановщик Олег Молчанов.
Вообще, оперетта «Сильва» — это больше, чем просто история любви молодого аристократа и звезды варьете. В ней затронуты темы, актуальные и для сегодняшнего дня. Так, композитор Имре Кальман написал оперетту в период Первой мировой войны. В сложные время, в разгар отчаяния, но публика как никогда отчаянно нуждалась в прекрасном. Зал взрывался аплодисментами, а финальная сцена, когда все герои поют про счастье и любовь, подарила «Сильве» долгую жизнь, в том числе популярной она была и в СССР.
— Вскрытые важные и сегодня темы неожиданно играют новыми красками. Тема отца и матери, про любовь в современном обществе, тема свободы женщины и другие, — говорит Фёдор Шалагин.
Подмечает это и солистка хабаровского музыкального театра Мария Злобина. Также, говоря о своей героине, исполнительница главной роли подчеркивает многогранность Сильвы:
— Когда четыре года назад я с супругом приехала в Хабаровский музыкальный театр, моей дебютной ролью как раз стала роль Сильвы. И мне повезло, что я вновь выхожу на сцену в этом амплуа. Мне безумно нравится Сильва: на сцене она может быть гордой, независимой и неприступной, а в жизни — кроткой, мягкой и наивной.
Узнать, сможет ли звезда варьете принять правила игры светского общества, а также оценить работу коллектива театра в непростых условиях зритель сможет уже в ближайшее время — на премьере 11 и 14 октября.