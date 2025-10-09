Хабаровский музыкальный театр готовится к премьере легендарной «Сильвы»

— Мы осмотрели все площадки в городе и остановились именно на ДК «Профсоюзов», потому что она более удобная в технических моментах проведения спектакля. При этом, когда создавали спектакль, думали и о том, что можно его показывать и на других площадках. Универсальность декораций позволит спектаклю в ужатом состоянии спокойно вырасти и для сцены в два раза больше, — объясняет приглашенный из Санкт-Петербурга художник-постановщик Олег Молчанов.