В Омской области назначили нового — старого руководителя РЭК

Этот пост сохранил за собой Дмитрий Русских.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Омской области переназначили руководителей нескольких управлений и РЭК. Соответствующие документы, подписанные заместителем губернатора Дмитрием Ушаковым, опубликованы на портале правительства.

Громких кадровых перестановок не случилось. Так, свой пост сохранил нынешний руководитель РЭК Дмитрий Русских. Пост главного потарифам он занимает в регионе с 2023 года.

Также сохранили свои посты руководитель Главного управления контрактной системы региона Наталья Дохват и начальник Главного управления финансового контроля Александр Кучеренко. Свои должности оба руководителя управлений занимают с 2020 года.

Срок полномочий чиновников продлен на год.