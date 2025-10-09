В Омской области назначили нового — старого руководителя РЭК

В правительстве Омской области переназначили руководителей нескольких управлений и РЭК. Соответствующие документы, подписанные заместителем губернатора Дмитрием Ушаковым, опубликованы на портале правительства.
Громких кадровых перестановок не случилось. Так, свой пост сохранил нынешний руководитель РЭК Дмитрий Русских. Пост главного потарифам он занимает в регионе с 2023 года.
Также сохранили свои посты руководитель Главного управления контрактной системы региона Наталья Дохват и начальник Главного управления финансового контроля Александр Кучеренко. Свои должности оба руководителя управлений занимают с 2020 года.
Срок полномочий чиновников продлен на год.