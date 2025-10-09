Останки 76 защитников Ленинграда перезахоронят в Петербурге

10 октября в поселке Понтонный состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Мероприятие пройдет на Корчминском воинском кладбище, где обретут покой воины, долгие десятилетия считавшиеся пропавшими без вести. Большую часть останков — 40 бойцов — обнаружили поисковые отряды в экспедиции «Ленинградский фронт», которая проходила в сентябре в Колпинском районе.
— Благодаря кропотливой работе поисковиков удалось установить имена нескольких героев. Среди опознанных — красноармеец Хаджат Габасович, погибший в сентябре 1942 года, и гвардии младший лейтенант Александр Брайков, павший в воздушном бою в марте 1943 года, — рассказали в городской администрации.
Наиболее трагичной оказалась судьба красноармейца Григория Сергеева, погибшего в 1941 году. Как выяснилось, все его родные умерли в блокадном Ленинграде. Организаторами церемонии выступили Комитет по молодежной политике, центр «Дзержинец» и Поисковое движение России.