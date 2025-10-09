Останки 76 защитников Ленинграда перезахоронят в Петербурге

Наиболее трагичной оказалась судьба красноармейца Григория Сергеева, погибшего в 1941 году. Как выяснилось, все его родные умерли в блокадном Ленинграде. Организаторами церемонии выступили Комитет по молодежной политике, центр «Дзержинец» и Поисковое движение России.