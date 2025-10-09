В Пермском крае «умные» светофоры и ИИ снизили количество ДТП на 7 процентов

Работа по внедрению цифровой системы управления дорожным движением и массовыми перевозками в Прикамье началась 15 лет назад. С ее помощью планировалось оптимизировать действия различных служб и подсистем, регулирующих движение транспорта. В Перми на тот момент уже использовались системы видеонаблюдения, мониторинга параметров транспортного потока и управления движением общественного транспорта. Спустя годы эти продукты удалось интегрировать на единой платформе.
По словам заместителя министра транспорта Пермского края Максима Михеева, к системе управления транспортными потоками сегодня подключены 57 процентов светофоров, а все магистральные дороги оснащены камерами и детекторами, фиксирующими движение автомобилей. Таким образом получилось собрать в одном месте огромный объем данных.
— В управлении движением также используется искусственный интеллект: светофоры, работающие в адаптивном режиме, самостоятельно определяют фазы и координируют переключение сигналов в зависимости от дорожной обстановки, — рассказал Максим Михеев. — К сожалению, мы пока не можем установить такое оборудование на наиболее оживленных участках улиц — для этого необходимо научить программы обрабатывать гораздо больший объем данных. Уверен, что это дело ближайшего будущего.
Помимо «умных» светофоров в Прикамье для управления транспортными потоками используют компоненты машинного зрения. Так, в прошлом году в тестовом режиме была внедрена функция автоматического распознавания ДТП и заторов. Сигналы передаются онлайн, позволяя не вести постоянное визуальное наблюдение за изображением с камер. Новинка подтвердила эффективность, поэтому с помощью конкурсных процедур уже определена компания, которая будет оснащать дополнительными компонентами комплексы видеонаблюдения на основных магистралях Пермской агломерации.
Новым этапом развития ИТС станет внедрение модуля прогнозирования и моделирования, который предназначен для объективной оценки и адаптации системы к меняющимся условиям. Он позволит анализировать эффективность дорожной сети, планировать и оптимизировать маршруты общественного транспорта.
Стоит упомянуть и о новой системе оплаты проезда, являющейся важным источником информации для анализа пассажиропотока, который в Прикамье составляет 240 миллионов человек в год. В ее основе — мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести разовый электронный билет, пополнить транспортную карту, узнать расписание и отследить нужный маршрут. Ежемесячно таким способом пермяки оплачивают более 11 миллионов поездок, а в обозримом будущем они смогут через приложение проводить транзакции в системе быстрых платежей и создавать виртуальные льготные проездные.
Справка «РГ»
750 видеокамер, 502 детектора, 362 комплекса фотовидеофиксации, 255 светофоров, 33 динамических информационных табло и 32 метеостанции включает в себя система управления транспортом Пермского края.