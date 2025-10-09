В Пермском крае «умные» светофоры и ИИ снизили количество ДТП на 7 процентов

Стоит упомянуть и о новой системе оплаты проезда, являющейся важным источником информации для анализа пассажиропотока, который в Прикамье составляет 240 миллионов человек в год. В ее основе — мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести разовый электронный билет, пополнить транспортную карту, узнать расписание и отследить нужный маршрут. Ежемесячно таким способом пермяки оплачивают более 11 миллионов поездок, а в обозримом будущем они смогут через приложение проводить транзакции в системе быстрых платежей и создавать виртуальные льготные проездные.