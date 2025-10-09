В выходные жители и гости Хабаровска смогут увидеть город с новой стороны

Жителей и гостей Хабаровского края приглашают провести выходные интересно и с пользой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
11 октября участники экскурсии в Большехехцирском заповеднике посетят Музей природы, прогуляются по тропе «Заповедный Хехцир» и насладятся видами с обзорной площадки на реку Уссури и остров Большой Уссурийский. Прогулка подходит для участия во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений» с главным призом 3 млн рублей.
В Хабаровске 12 октября состоится авторская экскурсия «Северный парк: истории, слухи, окрестности». Экскурсовод расскажет о богатой истории парка, от древнейших археологических находок до событий XX века, и поможет посмотреть на привычное место под другим углом.
В субботу пройдет театрализованная обзорная прогулка «Больше, чем город», где участники узнают тайны центральной улицы, секреты исторических зданий и услышат голоса прошлого.
В воскресенье организованные и сборные группы смогут присоединиться к экскурсии «Город над вольной рекой», где Хабаровск предстанет как музей под открытым небом.
Кроме того, жителей и гостей города приглашают на бесплатную фотовыставку «Два берега одной реки», посвящённую 76-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Фотограф Ольга Косарькова покажет, как река Амур влияет на жизнь и культуру на разных берегах.