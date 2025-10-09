В выходные жители и гости Хабаровска смогут увидеть город с новой стороны

Кроме того, жителей и гостей города приглашают на бесплатную фотовыставку «Два берега одной реки», посвящённую 76-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Фотограф Ольга Косарькова покажет, как река Амур влияет на жизнь и культуру на разных берегах.