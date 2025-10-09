В южной столице отопительный сезон стартует 15 октября. Летняя подготовка к зиме находится на стадии завершения.
В администрации Ростова под руководством главы города Александра Скрябина состоялось расширенное планерное совещание, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону.
Александр Скрябин подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону — приоритетная задача городских властей. Заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко сообщил, что летняя подготовка к зиме завершается. Основные поставщики тепла, АО «Теплокоммунэнерго» и ООО «Ростовские тепловые сети», выполнили все необходимые работы. Подготовлены все котельные и 600 объектов социальной сферы. Из 4 835 многоквартирных домов с центральным отоплением подготовлено 4 746, что составляет 99%.
Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8 градусов. Ресурсоснабжающие организации планируют начать запуск тепла с 15 октября.
Особое внимание уделили проблеме бесхозных тепловых сетей. 125 участков уже переданы ресурсоснабжающей организации, 60 находятся в работе. Александр Скрябин подчеркнул необходимость продолжения этой работы и контроля за сетями до передачи в муниципальную собственность.
Глава города также выразил недовольство малой инвестиционной программой компании «Лукойл», отметив, что старение сетей происходит быстрее, чем их обновление.