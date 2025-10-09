В южной столице отопительный сезон стартует 15 октября

Александр Скрябин подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону — приоритетная задача городских властей. Заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко сообщил, что летняя подготовка к зиме завершается. Основные поставщики тепла, АО «Теплокоммунэнерго» и ООО «Ростовские тепловые сети», выполнили все необходимые работы. Подготовлены все котельные и 600 объектов социальной сферы. Из 4 835 многоквартирных домов с центральным отоплением подготовлено 4 746, что составляет 99%.