Транспортная прокуратура проверяет задержки рейсов в Толмачёво

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют ситуацию с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропорту Толмачёво. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
По данным надзорного ведомства, 9 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво имени А. И. Покрышкина отменены рейсы, направлявшиеся в Красноярск, Барнаул, Горно-Алтайск, Омск, Томск и Екатеринбург.
Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры выехали на место для проверки соблюдения законодательства о безопасности полётов и защиты прав пассажиров.
На первом этаже здания аэровокзала организован приём граждан — туда могут обращаться пассажиры, чьи рейсы были задержаны или отменены, для получения консультаций и помощи.