120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы

В первом полугодии 2025 года были исследованы две пробы почвы по вирусологическим показателям — несоответствий не выявлено. В то же время Министерство экологии и природных ресурсов проинформировало акимат Алматы, что использование воды из накопителя возможно только после проведения очистных работ и достижения соответствия санитарным и паразитологическим нормативам. В противном случае использование воды может привести к долгосрочным негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения.