Сферум в MAX стал доступен для пользователей в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max стало доступно для пользователей во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
«Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах», — говорится в сообщении.
В августе Сферум при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в Max. На первом этапе сервис был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.
«В образовательном пространстве в Max представлены основные функции Сферума, такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы “Сбор файлов” и “Помощник ученика”, чат-бот “Пушкинская карта” и много другое», — отметили в компании.
Пользователям Сферума также доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.
«Особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в Max для пользователей с ролью “учащийся” по умолчанию работает “Безопасный режим”, — сообщили в VK.
Там добавили, что это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».