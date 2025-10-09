Ричмонд
Три телекомпании из Красноярского края вышли в финал «ТЭФИ-Регион» 2025

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три телекомпании из Красноярского края стали финалистами 24-го Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2025.

В номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа» телеканал «Енисей» будет состязаться с мурманской «ТВ21+» и телеканалом «Санкт-Петербург».

В номинациях «Телевидение и жизнь: специальный проект» и «Просветительская программа» соперниками красноярской «Примы» станут «СвоёТВ» (г. Ставрополь) и «Урал 24» (Челябинск). В борьбе за звание лучшей новостной программы будут состязаться «7 канал» из Красноярска, «ДОН 24» (г. Ростов-на-Дону) и телекомпания «Южный Урал» (Челябинск).

«Поздравляю коллег! Молодцы», — написала в телеграм-канале руководитель агентства печати Ирина Брежнева.