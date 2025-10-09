Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

С 9 по 11 октября сотрудники компании «Россети Новосибирск» переходят на режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: Сиб.фм

С 9 по 11 октября сотрудники компании «Россети Новосибирск» переходят на режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В неспокойные дни будут дежурить 216 аварийных бригад, в которых более 630 энергетиков и 163 единицы техники.

На случай долгого устранения энергоаварии имеются 12 передвижных дизельных генераторов, которые будут вырабатывать электричество.

Ранее Сиб.фм писал, что мощный снегопад накрыл Новосибирск 9 октября.