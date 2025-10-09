В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

С 9 по 11 октября сотрудники компании «Россети Новосибирск» переходят на режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В неспокойные дни будут дежурить 216 аварийных бригад, в которых более 630 энергетиков и 163 единицы техники.
На случай долгого устранения энергоаварии имеются 12 передвижных дизельных генераторов, которые будут вырабатывать электричество.
