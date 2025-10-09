53,2% казахстанцев довольны условиями жизни — статистика

Результаты показали, что 53,2% респондентов удовлетворены условиями жизни, частично удовлетворены — 46,3%. При этом, в сельской местности удовлетворенных жизнью казахстанцев больше — 65,4%, чем в городской, там 51,7%.
По сравнению с опросом, проведенном в 2024 году, уровень удовлетворенности условиями жизни граждан увеличился с 52,5% до 53,2 в 2025-м.
Своим здоровьем удовлетворены 51% респондентов, частично удовлетворены-46,4%, тут рост на 1,5 процентных пункта по сравнению с 2024-м.
По уровню материального обеспечения (достатка) 73,6% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности. Уверены в своем положительном будущем и предполагают улучшение в будущем 73% респондентов.