Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

53,2% казахстанцев довольны условиями жизни — статистика

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Бюро национальной статистики опубликовало результаты опроса по качеству жизни населения Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Результаты показали, что 53,2% респондентов удовлетворены условиями жизни, частично удовлетворены — 46,3%. При этом, в сельской местности удовлетворенных жизнью казахстанцев больше — 65,4%, чем в городской, там 51,7%.

По сравнению с опросом, проведенном в 2024 году, уровень удовлетворенности условиями жизни граждан увеличился с 52,5% до 53,2 в 2025-м.

Своим здоровьем удовлетворены 51% респондентов, частично удовлетворены-46,4%, тут рост на 1,5 процентных пункта по сравнению с 2024-м.

По уровню материального обеспечения (достатка) 73,6% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности. Уверены в своем положительном будущем и предполагают улучшение в будущем 73% респондентов.