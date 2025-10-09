Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Башкирии намерены изменить порядок приватизации госимущества

В Башкирии ужесточат правила приватизации госимущества.

Источник: Комсомольская правда

В конце этого месяца депутаты парламента Башкирии рассмотрят в окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила приватизации государственного имущества. Изменения касаются порядка продажи госимущества по минимально допустимой цене.

Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, для участия в торгах претенденты теперь должны будут не только внести ценовое предложение, но и перечислить задаток на счет оператора электронной площадки. В противном случае их заявки приниматься не будут.

Спикер пояснил, что это нововведение позволит достичь прозрачности и последовательности процедуры приватизации, а также обеспечить допуск к ней добросовестных участников, действительно заинтересованных в сделке.

Толкачев отметил, что продажа по минимально допустимой цене — новый способ приватизации, введенный республиканским законом в ноябре прошлого года. По его словам, практика только нарабатывается, и парламентарии внимательно следят за тем, как работает закон, чтобы при необходимости оперативно вносить в него изменения.

Также предлагается установить временные рамки для отзыва заявок — не позднее чем за пять дней до окончания срока их приема. Председатель Курултая подчеркнул, что введенный в прошлом году способ приватизации по минимально допустимой цене доказал свою состоятельность и позволил установить ценовой порог, защищающий от разбазаривания государственной собственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.