Депутаты Башкирии намерены изменить порядок приватизации госимущества

В конце этого месяца депутаты парламента Башкирии рассмотрят в окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила приватизации государственного имущества. Изменения касаются порядка продажи госимущества по минимально допустимой цене.
Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, для участия в торгах претенденты теперь должны будут не только внести ценовое предложение, но и перечислить задаток на счет оператора электронной площадки. В противном случае их заявки приниматься не будут.
Спикер пояснил, что это нововведение позволит достичь прозрачности и последовательности процедуры приватизации, а также обеспечить допуск к ней добросовестных участников, действительно заинтересованных в сделке.
Толкачев отметил, что продажа по минимально допустимой цене — новый способ приватизации, введенный республиканским законом в ноябре прошлого года. По его словам, практика только нарабатывается, и парламентарии внимательно следят за тем, как работает закон, чтобы при необходимости оперативно вносить в него изменения.
Также предлагается установить временные рамки для отзыва заявок — не позднее чем за пять дней до окончания срока их приема. Председатель Курултая подчеркнул, что введенный в прошлом году способ приватизации по минимально допустимой цене доказал свою состоятельность и позволил установить ценовой порог, защищающий от разбазаривания государственной собственности.
