Депутаты Башкирии намерены изменить порядок приватизации госимущества

Толкачев отметил, что продажа по минимально допустимой цене — новый способ приватизации, введенный республиканским законом в ноябре прошлого года. По его словам, практика только нарабатывается, и парламентарии внимательно следят за тем, как работает закон, чтобы при необходимости оперативно вносить в него изменения.