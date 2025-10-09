В Омских медвузах все бюджетные места заменят целевыми

8 октября в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который может сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми. Это затронет и Омский государственный медицинский университет — каждый поступивший на бюджет обязан будет заключить целевой договор.
Инициатива направлена на решение проблемы дефицита медицинских кадров. Студенты смогут выбирать заказчика обучения в любом регионе Российской Федерации. В случае нарушения договора молодые специалисты должны будут вернуть потраченные на их образование деньги, выделенные из федерального бюджета.
Предполагается также трехгодичное оплачиваемое наставничество для выпускников медвузов. По словам депутата ГД от Омской области Оксаны Фадиной, новая система гарантированно обеспечит медицинские учреждения нужными кадрами. Кроме того, будут полностью оправданы государственные расходы.
