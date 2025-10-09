В Омских медвузах все бюджетные места заменят целевыми

8 октября в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который может сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми. Это затронет и Омский государственный медицинский университет — каждый поступивший на бюджет обязан будет заключить целевой договор.