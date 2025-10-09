В селе Миасском Челябинской области открыли центр общения для пожилых

Центр общения старшего поколения открыли в селе Миасском в Челябинской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Красноармейского муниципального района.
В новом пространстве для пожилых людей обустроили зону отдыха, мини-библиотеку и просторные помещения для проведения мероприятий и встреч. Кроме того, там установили компьютеры, подключенные к Сети.
Уточним, что это уже 33-й центр общения старшего поколения в регионе. Он находится в отделении Социального фонда России на улице Первомайской, дом 32 Б. Посмотреть афишу мероприятий можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.